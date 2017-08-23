Uzmanlardan güneş gözlüğü tavsiyesi

Güneş gözlüklerinin çok daha önemli olan asıl görevinin, gözleri güneşin yaydığı ultraviyole ya da diğer ismiyle morötesi ışınların göze verebileceği hasarlardan ve neden olabileceği ciddi göz hastalıklarından korunduğunu ve aynı zamanda toz ve polen gibi havada uçuşan parçacıklara karşı kalkan görevi oluşturduğunu belirten Optisyen Tuğçe Kılıç, “Son yıllarda ozon tabakasının incelmesi ve zararlı ışınların miktarının artması sağlık açısından daha önemli bir hale gelmiştir. Uzun süre güneşin zararlı etkisine maruz kalmak sarı nokta hastalığına ve katarakta sebep olmaktadır. Bu nedenle özellikle yaz aylarında güneş gözlüğü kullanımına dikkat edilmelidir. Güneş gözlüğü kullanırken dikkat etmemiz gereken en önemli konu güneş gözlüğünün kaliteli olmasıdır. Sokakta ya da pazarda satılan güneş gözlüklerinden uzak durmak gerekir” dedi.



“Kalitesiz güneş gözlükleri göz hastalıklarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır”



Güneş gözlüklerinin optik mağazalardan alınmasını ve kalitesiz güneş gözlüklerinin güneşin zararlı ışınlarını süzemediğinden göz hastalıklarına neden olduğunu ifade eden Kılıç, “Göz bebekleri büyüyüp küçülerek göze gelen güneş ışınlarını ayarlayabilirler. Ancak kaliteli olmayan güneş gözlükleri gözün bu fonksiyonuna engel olarak gözün zarar görmesine neden olurlar. Kalitesiz bir güneş gözlüğü kullanmaktansa hiç gözlük kullanmamak böyle bir durumda daha iyi olacaktır. Yüzünüz ve gözleriniz için doğru güneş gözlüğü seçimi, gözlerinizin güneşin zararlı ultraviyole ışınlarından daha sağlıklı bir şekilde korunması ve sizin daha güzel estetik görünmeniz için önemlidir. Takacağınız güneş gözlüğü sizin kişiliğinizi tam olarak yansıtmalıdır. Yüzünüz kare, yuvarlak, oval, dikdörtgen ve ya elmas şekilli olabilir. Kendinize uygun bir güneş gözlüğü seçmek için yüz şeklinize uygun gözlükler kullanmalısınız. Örneğin yuvarlak bir yüze sahipseniz, dikdörtgen ve ya kare çerçeveli gözlükler kullanarak, yüzünüzün daha uzun ve ince görünmesini sağlayabilirsiniz. Hem estetik anlamda iyi görünmek hem de sağlığınızı korumak istiyorsanız mutlaka tercih ettiğiniz optik mağazasından yardım almalısınız” dedi.



Kaynak : İHA