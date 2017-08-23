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Suriyelilerin sınır kapısındaki bayram geçişinde izdiham

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda geçiş sırasında izdihama yol açtı.

Güncel / 23 Ağustos 2017 Çarşamba 11:49
Suriyelilerin sınır kapısındaki bayram geçişinde izdiham

Kilis Valiliği'nin Kurban Bayramı izni nedeniyle ülkelerine geçiş yapmak isteyen Suriyeli sığınmacıların, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri devam ediyor.

Suriyeli sığınmacılar, geçişlerin 9'uncu gününde de sınır kapısında uzun kuyruklar oluşturdu. Gümrük kapısında işlemleri yapılan ve ülkelerine geçmek isteyen Suriyeliler, kapının açılmasıyla birlikte izdihama yol açtı. Görevlilerin müdahalesiyle sonlandırılan izdihamda Suriyeli bazı kadın ve çocuklar ezilme tehlikesi geçirdi. Sıra nedeniyle Suriyeliler arasındaki tartışma da görevliler tarafından büyümeden sonlandırıldı.

Geçişlerin başladığı 15 Ağustos'tan bu yana, bayramı ülkelerinde geçirmek için randevu alan 47 bin 322 Suriyeli'den, 17 bininin sınır kapısında işlem yapıp Suriye'ye gittiği belirtildi.

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