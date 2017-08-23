USD (Alış - Satış) : 3,44 - 3,45 EURO (Alış - Satış) : 4,14 - 4,15

Sosyal medyadan başbakana tehdide hapis

Hollanda'da Lahey Mahkemesi bir kadını, Başbakan Mark Rutte'yi sosyal medya üzerinden tehdit etmek suçlamasıyla hapis cezasına çarptırdı.

Dünya / 23 Ağustos 2017 Çarşamba 18:23
Sosyal medyadan başbakana tehdide hapis

Mahkemenin yazılı açıklamasında, sosyal medyadan Rutte'nin boynunda idam ipi gözüken ve tehdit sözlerinin bulunduğu bir paylaşım yapan 47 yaşındaki kadın hakkında bir hafta şartlı hapis cezası ile 40 saat kamu hizmeti cezası kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, bir siyasetçiyle aynı fikre sahip olunmasa bile tehdit içeren ifade ve görsellerin paylaşılmasının doğru olmadığı ve bunun kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Mahkeme ayrıca, sosyal medya üzerinden büyük bir kitleye ulaşıldığına ve paylaşımın halk arasında huzursuzluğa neden olabileceğine işaret ederek, bu durumun alınan kararda etkili olduğunu aktardı.

Kaynak : AA

Sosyal MedyaHapis Cezası


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı