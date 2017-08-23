Sinop'ta 3 bin adet sülün doğaya salındı

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin üretimleri yapılıyor. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde kanatlı yaban hayvanı üretim merkezleri kurulmuş ve bu merkezlerde yetiştirilen yaban hayvanları doğada tutunabilecek evreye ulaştıklarında, hem biyolojik çeşitliliğin sağlanması hem de sürdürülebilirliği açısından doğaya salınıyor.



Sinop'ta da 2000 yılından beri bu salımlar düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Bugün de 2017 yılı Doğaya Keklik ve Sülün Yerleştirme Eylem Programı kapsamında Samsun Gelemen Sülün Üretme İstasyonunda yetiştirilen 3 bin adet sülün, Sinop Hamsilos Tabiat Parkı içerisinde Bozburun Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda doğaya salındı.



Sülün salımı programına katılan ve ilk sülünü doğaya salan Sinop Valisi Hasan İpek yaptığı açıklamada, 'Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından güzel bir proje olarak Sinopumuza 3 bin tane sülün hediye edildi. Sinop gerçekten doğal hayatıyla Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri. Bizler Sinop'un doğasını daha da korumak ve güzelleştirmek için Sinop Valiliği olarak da ciddi çalışmalarımız yapıyoruz. Bakanlığımızın verdiği bu güzel desteklerden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu bölgede su samuru ve karacalarımız var. Gezip görmek isteyen vatandaşlarımız bu bölgelere gelebilirler' dedi.



Sülünlerin doğaya salındıkları sahanın koruma alanı olduğu için ava kapalı olduğu belirtildi. Kaynak : İHA