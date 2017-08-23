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Savaş uçakları oteli vurdu! Onlarca ölü ve yaralı var

İç savaş ülkesi Yemen'de Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon uçakları bir oteli bombaladı. En az 35 can kaybının olduğu otelden gelen ilk fotoğraflar, şok etkisi yarattı.

Dünya / 23 Ağustos 2017 Çarşamba 13:57
Savaş uçakları oteli vurdu! Onlarca ölü ve yaralı var

Yemen'in başkenti Sana'da bir otel savaş uçakları tarafından vuruldu. Hastane kaynakları, Suudi arabistan'ın başını çektiği koalisyon uçaklarının saldırısında en az 35 can kaybı olduğunu bildiriyor.

Erhab semtindeki otelden hastaneye taşınan yaralıların sayısı ise 13.

Reuters haber ajansının saldırıya uğrayan otelden geçtiği ilk fotoğraflar, şok etkisi yarattı. Enkaz altında kalan bazı cesetlerin yarısı görünüyor.

Yıllardır silahların susmadığı iç savaş ülkesi Yemen'de, İran destekli Husiler başkent Sana ve ülkenin kuzeyini kontrol ediyor.



Çalkantılı yıllar geçiren Yemen, halihazırda fiili olarak üçe bölünmüş durumda. Ülkenin doğusu, orta kesimleri ile Aden ve Taiz'i de kapsayan güneybatı kentlerini Abdurabbu Mansur Hadi kontrol ediyor. Hadi taraftarlarıyla Husiler Mart 2015'ten bu yana savaşıyor.

Husilere karşı operasyon yapan Suudi Arabistan'ın saldırılarında 2016 yılı içerisinde yüzlerce sivil öldü. Husiler ile Suudi Arabistan destekli koalisyon arasındaki çatışmaların bilançosu ise, 10 binden fazla ölüm.



Ülkenin orta kesimlerinde bir başka güç dikkat çekiyor, El Kaide. Kuzeyden güneye önemli bir bölgeyi kontrol eden terör örgütü, güneybatıya doğru bazı sahil kentlerinde de otorite kurdu.

Yemen'de açlık ve hastalıktan binlerce çocuk öldü. Son kolera salgınında yarım milyondan fazla insan hastalandı, 2 bini aşkın can kaybı meydana geldi.

14 milyon kişinin temiz içme suyuna ulaşamadığı iç savaş ülkesinde, büyük şehirlerde çöpler de toplanmıyor.

İç SavaşEl KaideBaşkentTerör ÖrgütüSuudi Arabistan


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