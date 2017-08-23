Orhan Pamuk: Hükümet giderek otoriterleşiyor

ABD'de yayın yapan haber kanalı CNN'nin canlı yayınına katılan Orhan Pamuk, Türkiye hakkında değerlendirmelerde bulundu.



'ENDİŞELENİYORUM'

Ülkesi hakkında nefret dolu açıklamalara imza atan Pamuk, 'Herkes için endişeleniyorum ama bu kişisel bir şey değil. İfade özgürlüğünün alanı daralıyor ve hükümet giderek otoriterleşiyor' dedi.



TÜRKİYE AVRUPA'DAN UZAKLAŞIYOR

Türkiye'nin Avrupa'dan günden güne uzaklaştığını savunan Orhan Pamuk, ülkedeki yüzde 49'luk kısmın unutulmaması gerektiğini ifade etti.













