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Nehre düşen çocuk öldü

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde Dicle Nehri’ne düşen çocuk hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 23 Ağustos 2017 Çarşamba 14:55
Nehre düşen çocuk öldü

Olay, Hasankeyf ilçesinde dün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte aile ziyareti için ilçeye gelen Nurican Endez (10), arkadaşlarıyla birlikte Dicle Nehri kıyısına gitti. Dengesini kaybeden Endez, düştüğü nehirde gözden kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İlçeye helikopterle Bitlis-Tatvan Polis Dalgıç ekipleri de sevk edildi. Endez'i arayan ekipler, havanın kararmasıyla birlikte ara verdikleri çalışmalarına bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı.

Endez'in cesedi, suya düştüğü bölgeden 200 metre ileride bulundu. Ceset, otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaynak : İHA

Polis


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