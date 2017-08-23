Kılıçdaroğlu'ndan atlet açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV'de katıldığı canlı yayında Oğuz Haksever'in sorularını yanıtladı.



10 DAKİKA BOYUNCA FOTOĞRAFI ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ



Haksever'in, atletli fotoğrafı hatırlatması üzerine o anı anlatan Kılıçdaroğlu'nun fotoğraftan dakikalarca övgüyle bahsetmesi dikkat çekti.



Bir taraftan fotoğrafın mizansen olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, diğer taraftan da, fotoğraftaki özel detaylara tek tek işaret etti, detayların ne anlama geldiğini anlattı.



Kemal Kılıçdaroğlu, fotoğraftaki yemeğin menüsüne, yoğurta, yemeği kızıyla yemiş olmasına, baba figürüne, fotoğrafın çok doğal göründüğüne, 'vatandaş Kemal' görüntüsü verdiğine özellikle dikkat çekerek, bunları defalarca tekrarladı.



Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:



'O FOTOĞRAFA BAKIN, YAPMACIKLI BİR ŞEY GÖREMEZSİNİZ'



Her gün 4 gömlek değiştirdim, tabi yemek yemem gerekiyordu. O fotoğrafa bakın, o fotoğrafta yapmacıklı toplu iğne ucu kadar bir şey göremezsiniz.



'MİZANSEN DEĞİL'



O fotoğraf Anadolu'dan sıradan bir ailenin fotoğrafıdır. Ben halktan birisiyim. Evimde de öyle oturuyorum. Dışarıda da öyleyim ben. Fotoğraf mizansen değil.



'VATANDAŞ KEMAL'İ GÖRDÜLER ORADA'



Sıradan vatandaş kendisini gördü orada. Vatandaş Kemal'i gördü.



Evet ben o atleti giydim. Hava çok sıcaktı. Huzur içinde yedim. Kızımla birlikte yedim. Babalık görevini yapmış bir insan edasıyla.



'KILIÇDAROĞLU NİYE YOĞURT YİYOR' DİYE BOZULMUŞLARDIR



Yediğim yemeğe bakın. Eminim yediğim yemeğe bozulmuşlardır. Kılıçdaroğlu niye yoğurt yiyor diye.