Kılıçdaroğlu, HDP ve Demirtaş'a sahip çıktı

NTV'de canlı yayına katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Oğuz Haksever'in 'Çanakkale'deki olayla ilgili tartışmalara geldiğimizde Selahattin Demirtaş'ın partilere buraya destek verin çağrısı iktidar tarafından eleştiri konusu oldu' sorusuna şu şekilde cevap verdi;



Onlar bu ülkenin insanı değil mi neden eleştiriliyor? HDP ile ayrı partiyim ama ben insanlarım arasında hiçbir ayrım yapmam. 80 milyonun içinde Kürt kökenli vatandaşlarım dolayısıyla var. Onların da başımın üstünde yeri var. Onlar adalet demeyecek mi? Hayatımda bu kadar insanlık düşmanı bir söylem duymadım. Gelen kişiye sen filan partidensin adalet ağzına alamazsın mı diyeceğiz. AK Parti'den gelene veya Milliyetçi Hareket Partisi'nden gelene bunu mu söyleyeceğiz. Ötekileştirirseniz düşmanlaştırırsınız. Varsa PKK bağlantısı gitsin tutuklasın. Bir PKK'lı gelirse devletin güvenlik gücü yakalar. Adalet Yürüyüşü'nde de dendi PKK'lılar vardı diye. Bir sürü güvenlik güçleri vardı tutuklasınlar. Biz 80 milyona çağrı yaptık arzu ediyorsanız adalet istiyorsanız gelin dedik. Geldiler her siyasi partiden vatandaş. Selahattin Bey gelirse oraya gelir. Biz parti bayrağı olmayacak dedik. 80 milyon kim gelirse dedik suçlu birisi gelirse sivil polisler vardı oraya yakalarlar. Adalet Yürüyüşü sırasında içimize bazı provokatörlerde sokuldu vatandaşı tahrik eden. Biz onları cımbızla aldık senin burada yerin yoktur dedik. O nedenle bize taş atıldığında alkışladık. Biz kavga istemiyoruz. Farklı siyasi görüşlerde olabiliriz ama kavga etmemize neden olmamalı bu.

