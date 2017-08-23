Kılıçdaroğlu CHP'de 'soyunma akımı' başlattı

PKK ve FETÖ'cü teröristlerle kol kola girerek sözde adalet yürüyüşü yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüş sırasında Hürriyet muhabirine verdiği atletli pozu ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nu parlatmak için manşetten verilen 'atletli Kemal' eleştirilerin hedefi oldu. Hatta Mustafa Kemal Atatürk'ün mayolu fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak, 'Atatürk'ün de atletli fotoğrafları var' diyen CHP'li vekiller rezil olunca geri adım attılar. CHP tabanı da Kılıçdaroğlu'na isyan ederken Tunceli'nin Hozat İlçesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Celalledin Polat sosyal medya hesabından atletli fotoğraf paylaştı.



CHP'Lİ BAŞKANDAN ATLETLİ POZ



CHP'li Başkan Polat, kahvaltı ve orman yangının söndürme çalışmaları sırasında çekilen fotoğraf ve görüntüleri de facebook ve twitterdeki kişisel sayfalarından, takipçileriyle paylaştı.



Atletli kahvaltı fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Celaleddin Polat, "Sabah halkımızla simit çay ve gündemi konuşuyorken atletli olduğumuzu farkettik. Atletin gündemi değiştirdiğini gördük. Atletli Hozat halkından ülkeme selam" notunu düştü.





