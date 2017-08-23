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Kadın öğretmene uçan tekme

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde alkollü oldukları belirlenen bir grup önce öğrencilere sonra kadın öğretmene tekme tokat saldırdı. O anlar güvenlik kameralarınca görüntülendi.

3. Sayfa / 23 Ağustos 2017 Çarşamba 15:52
Kadın öğretmene uçan tekme
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Olay, 17 Ağustos tarihinde Göksun Fen Lisesi Pansiyonunda yaşandı. Gece yarısı pansiyonda kalan öğrencilere saldıran alkollü grup kendilerine engel olmaya çalışan matematik öğretmeni Özgen Adıyeke'ye de saldırdı. Kadın öğretmene tekme tokat saldıran şüpheliler, yaşanan arbede sonrası gece karanlığında izlerini kaybettirdi.

Güvenlik kameralarının saniye saniye görüntülediği olayda şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Kaynak : İHA

Kadına ŞiddetGüvenlik Kamerası


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