Olay, 17 Ağustos tarihinde Göksun Fen Lisesi Pansiyonunda yaşandı. Gece yarısı pansiyonda kalan öğrencilere saldıran alkollü grup kendilerine engel olmaya çalışan matematik öğretmeni Özgen Adıyeke'ye de saldırdı. Kadın öğretmene tekme tokat saldıran şüpheliler, yaşanan arbede sonrası gece karanlığında izlerini kaybettirdi.



Güvenlik kameralarının saniye saniye görüntülediği olayda şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Kaynak : İHA