Justus - Liebig Üniversitesi ile akademik ilişkiler genişliyor

Uludağ Üniversitesi'nden bir heyet, Almanya'nın Giessen Eyaletindeki Justus-Liebig Üniversitesi'nde 18-19 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Türk-Alman Akademik Günleri'ne katıldı.



İnsan tıbbı ile veteriner tıbbının buluşması temasıyla düzenlenen etkinliğe Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay'ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eray Alper, Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Abdülkadir Orman, Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi ve Mennan Pasinli Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gözde Özalp, Veteriner Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş ile Prof. Dr. Kâmil Seyrek İntaş ve Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Kaya da katıldı.



Etkinliğin açılışında Almanya'nın Hessen Eyaleti Avrupa Birliği Bakanı Lucia Puttrich, Justus-Liebig Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Joybrato Mukherjee, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Wolfgang Weidner, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay birer konuşma yaptı. Justus-Liebig Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Cerrahi ve Transplant Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Winfried Padberk, Veteriner Fakültesi Öğrenci İşleri Dekanı Prof. Dr. Kerstin Fey ve Türk Alman Sağlık Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bilgin'in de katıldığı açılış töreninde, konuk ve ev sahibi konuşmacılar Türk-Alman ilişkilerinin politik olarak gerginleştiği bir ortamda akademisyenlere büyük görevler düştüğünü belirterek bilimsel işbirliklerinin önemine dikkat çekti.



Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay konuşmasında, Justus-Liebig Üniversitesi ile işbirliğinin, Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş ile Prof. Dr. Kâmil Seyrek İntaş'ın 1987 yılında Giessen'de doktora çalışmalarıyla başladığına işaret ederek şunları söyledi:



“Seyrek İntaş'ların 1993 yılında doktoralarını tamamlayarak dönmelerini takiben, şimdiki Justus-Liebig Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Martin Kramer'in Bursa'ya gelmesiyle Veteriner Fakültemizde organize ettikleri Türkiye'deki ilk veteriner ultrasonografi kursu ile ilk filizlenme oldu. İki Üniversitenin hoşnutluk duyduğu başlangıçtaki bu ilişkilerini geliştirmek ve kurumsallaştırarak sürekli hale getirmek arzusu üzerine 1998 yılında karşılıklı imzalanan protokol ile sağlam bir temele oturtuldu. O günlerden itibaren işbirliği anlamında öğrenci ve öğretim elemanı değişimleriyle, hem eğitim-öğretim, hem de ortak bilim ve araştırma faaliyetleri anlamında çok sayıda ortak etkinlik gerçekleşerek bu işbirliği meyvelerini vermiştir. Hatta bu işbirliği her iki üniversitenin en verimli uluslararası işbirliği olma özelliği ile anılmaktadır. Bu kadar yoğun ve verimli bir işbirliğinin yaşatılmasında çok önemli katkı ve emekleri olan her iki Üniversitenin koordinatörleri ile, destek veren diğer hocalarımıza değişik zamanlarda takdir ve teşekkür amacıyla bazı payeler de verilmiştir. Justus-Liebig Üniversitesi tarafından Prof. Dr. Deniz ve Kamil Seyrek-İntaş'a 2011 yılında Wilhelm Pfeiffer Madalyası takdim edilmiş, diğer taraftan Uludağ Üniversitesi de 2011 yılında Prof. Dr. Martin Kramer'e onursal doktora unvanı, 2007 yılında Prof. Dr. W. Schoner'e ve 2012'de Prof. Dr. Yaşar Bilgin'e onursal profesör unvanı takdim etmiştir. Bu toplantı vesilesiyle lisans ve doktora öğrencilerimize, araştırma görevlisi ve öğretim üyelerimize ve karşılıklı organizasyonlara maddi destek sağlayarak işbirliğimizin aktif tutulmasına, gençlerimizin ufkunun genişletilmesine ve değişik seviyelerdeki ortak çalışmaların gerçekleşmesine olanak verdikleri için TÜBİTAK, DFG, DAAD, Erasmus, IAESTE, Türk-Alman Sağlık Vakfı ve Giessen Veteriner Fakültesi Mezunları Derneği gibi ulusal, uluslararası ve Avrupa Birliği kuruluşlarına teşekkür eder, bu verimli işbirliğinin daha uzun yıllar devam etmesini dilerim.”



Ayrıca iki üniversite arasındaki akademik işbirliğinin 20. yılında, farklı alanlarda doktora programları açılması, ilkbaharda Bursa'da, sonbaharda Giessen'de olmak üzere sosyal etkinlikler düzenlenmesine ilişkin somut adımlar atma kararı alındı.



İnsan tıbbı ile veteriner tıbbının buluşması temasıyla Justus-Liebig Tıp Fakültesi'nde gerçekleşen Türk-Alman Akademik Günleri etkinliğinin akademik oturumlarında ise veterinerlik ve tıp uygulamalarının ortak noktaları, ortak geliştirilebilecek alanlar, yapılabilecek bilimsel işbirlikleri gibi konular ele alındı.



Oturumlarda, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş, Prof. Dr. Kâmil Seyrek İntaş, Prof. Dr. Gözde Özalp ve doç. Dr. Abdülkadir Orman, kendi bilim dallarıyla ilgili bildiriler ve öneriler sundu.



Bilimsel oturumlarda, Ankara, Antalya, Malatya'daki üniversitelerden de konuşmacılar yer aldı.



Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay ve beraberindeki heyet, Justus-Liebig Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Joybrato Mukherjee'yi makamında da ziyaret ederek işbirliği konularının niteliği ve sürekliliği için bir master plan çerçevesinde hareket etmeyi kararlaştırdı.



Heyet daha sonra, Veteriner Fakültesi'nde de incelemelerde bulanarak, Hayvan Hastanesi'nde bir atın ameliyat edilişini izledi. Kaynak : İHA