Ivanka Trump'ın övgüyle bahsettiği kadın şoför konuştu

10 yaşında babasının arazi aracında annesinin eğitimiyle şoförlüğe adım attığını dile getiren aslen Osmaniyeli evli ve bir çocuk annesi olan Pelin Aslantaş, eşinin tayini nedeniyle 3 yıldır Edirne'de yaşadıklarını söyledi.



Yaklaşık iki buçuk yıldır Edirne Toplu Ulaşım Sisteminde (ETUS) minibüs şoförlüğü yapan Pelin Aslantaş, ABD Başkanı Trump'ın kızı Ivanka'nın Twitter hesabından kendisi ile ilgili paylaşımından dolayı büyük mutluluk ve gurur yaşadığını belirtti.







'Benim aracımla bir kez seyahat etmesini istiyorum'



Aslantaş, Trump'ın kızını Edirne'ye davet ederek, kendisi ile tanışmayı çok istediğini belirterek, 'Gelirse tanışmak istiyorum ve bir kez benim aracımla seyahat etmesini istiyorum' dedi.



ETUS minibüs şoförü Pelin Aslantaş, 'Tabi ki çok mutlu oldum, gururlandım. Sayfasında beni paylaşmış. Çok mutlu oldum. Ayrıca çok teşekkür ediyorum. Özellikle benim aracımda gelip benimle seyahat etmesini istiyorum. Tanışmak istiyorum, davet ediyorum' diye konuştu.







'Amerika'ya gidebilir, yol artık açıldı'



ETUS Başkanı Hakan Giyik de yaklaşık iki buçuk yıldır kooperatifleri bünyesinde görev yapan Pelin Aslantaş'a başarılı çalışmalarından dolayı bir kez daha teşekkür ettiklerini dile getirerek, 'Ivanka hanımın paylaşımından sonra kendisinden bir teklif gelebilir. Belli olmaz, bilmiyoruz. Amerika'ya gitme ihtimali var, tabi yol açıldı artık' diyerek, Pelin Aslantaş ile esprili bir diyalog yaşadı.





Check out Pelin's story as the first female bus driver in Edirne, Turkey from @UN_Women 'From where I stand' series. https://t.co/5YZWNG991o