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İşte kurulacak yeni partinin Cumhurbaşkanı adayı

Koray Aydın kurulacak yeni partinin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı...

Siyaset / 23 Ağustos 2017 Çarşamba 08:58
İşte kurulacak yeni partinin Cumhurbaşkanı adayı
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Eski MHP Milletvekili Koray Aydın, dün Meral Akşener'in kuracağı partide olacağını duyurdu.

ADAYIMIZ MERAL AKŞENER

FOX TV'de sabah haberlerine konuk olan Koray Aydın, 'Meral Akşener 2019'da gerçekleştirilecek olan seçimlerde Cumhurbaşkanı adayımız olacak' dedi.

Koray Aydın 'Bu işin arkasında bir araya gelerek oluşturulmuş bir strateji var. Güçlerin bir araya getirilerek AK Parti'nin Türkiye'de kurduğu bu baskıcı yapıyı ortadan kaldıracak, ötekileştirmeyi ortadan kaldıracak, toplumun huzur duyabileceği yeni bir iklim inşaası için bir organizasyondur' şeklinde konuştu.




 
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Koray AydınMeral AkşenerMilletvekili


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