İğrenç ilişkiye çok sert tepkiler: İdam edin

Evli ve çocuklu sunucu Murat Başoğlu, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bir teknede ‘öz yeğeni' olduğu iddia edilen Burcu Başoğlu Kabadayı ile öpüşürken görüntülenmiş, ihanet şok etkisi yaratmıştı. Burcu Kabadayı'nın eşi Selçuk Kabadayı'nın avukatı: 'Davayı açtık. Burcu Başoğlu, Murat Bey'in özbeöz yeğenidir. Sürece yargı karar verecek' dedi.



Türkiye'yi sarsan bu iğrenç ilişkiye Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Ömür Varol'la Beyaz Gazete programında masaya yatırıldı.



Sosyal medya kullanıcıların tepkilerini ekranlara getiren Varol seyircilerinden de telefon aldı.



Oya Ebru Tan adlı seyirci, bu haber karşısında şok olduğunu ifade ederek, 'Biz artık yeğenlerimizi kucağımıza alıp sevmeye utanır olduk, her şeyden bir şeyin çıkacağını düşünür olduk. Bizim öz sevgimizi elimizden aldılar. Ben cumhurbaşkanımıza, başbakanımıza sesleniyorum: Biz sizleri göreve getirdik, sonuna kadar saygı duyduk. Allah aşkına idamı getirin. Bunların kesinlikle idam edilmesi gerekiyor. Bu nasıl bir şeydir, toplum nereye gidiyor? Ben amcamın kapısını çalamadıktan sonra benim aile bağımın olmasının ne emniyeti kaldı?' ifadelerini kullandı.



Yasak aşkta skandal iddia: 'Kadın Murat Bey'in yeğeni!' Kaynak : Beyaz Gazete Özel