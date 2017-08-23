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Gebelik döneminde meyve tüketimine dikkat!

Kanada’daki Alberta Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan çalışmada gebelikleri boyunca meyve tüketen annelerin çocuklarının daha zeki olduğu anlaşıldı.

Sağlık / 23 Ağustos 2017 Çarşamba 09:44
Gebelik döneminde meyve tüketimine dikkat!

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, 3 bin 500’den fazla bebek ve ailesinin dahil edildiği bilimsel araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi:

“Çalışmanın amacı bebekteki zihinsel yaratıcı gelişimi hangi faktörlerin daha çok etkilediğini bulmaktı. Sonuçta gebelik boyunca meyve tüketiminin, bebeklerdeki zihinsel gelişim üzerinde en etkili faktör olduğu anlaşıldı.

Çalışma kapsamında 688 çocuk muayene edildi ve çocukların zihinsel gelişimini etkileyebilecek diğer faktörlerin (anne ve babanın eğitimi, doğumdaki gebelik haftası gibi) de kontrolü yapıldı. Gebelikleri boyunca günde 6-7 tane küçük meyve (tanelilerde bir avuç) tüketen annelerin bebeklerinin ilk bir yıl içinde diğer bebeklere göre 6-7 puan daha fazla zihinsel gelişim gösterdiği belirlendi.

Meyve sinekleri de zeki çıktı

Çalışmanın ileri aşamasında meyve sinekleri de araştırıldı. Sinekler insanlardan çok farklı olmakla beraber, sürpriz bir şekilde insan beyin fonksiyonuna dahil olan genlerin %85’ine sahip. Bu da onları hafıza genetiği konusunda mükemmel bir model yapıyor. Meyve suyu tüketimini takiben doğan sineklerin daha iyi hafızaya sahip olduğu anlaşıldı. Bu sonuçlar bir yaşındaki bebeklerden elde edilenlerle benzer. Fazla meyve tüketimi, yeni doğan sineklerde beyin fonksiyonlarını etkilemekte ve bu olumlu etkiler korunarak sonraki nesillere de geçirilmekte.”

Fazlası zararlı

Fazla meyve tüketiminin neden olabileceği gebelik diabeti ve yüksek fetal ağırlık gibi olumsuzlukları da gözardı etmemek gerektiğine dikkati çeken Op. Dr. Betül Görgen, bu nedenle anne adaylarının meyve tüketirken kilo takibi konusunda dikkatli olup, doktorlarıyla iletişimde kalmaları gerektiğini söyledi.

Kaynak : İHA

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