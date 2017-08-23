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FETÖ'nün adayı Akşener

FETÖ'nün MHP'yi ele geçirmek için kullandığı Meral Akşener'in örgütle ilişkileri deşifre olmaya devam ediyor. 2019'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağı açıklanan Akşener'in firari FETÖ'cü Emre Uslu aracılığıyla Pensilvanya'dan gelen talimatı uyguladığı ortaya çıktı.

Güncel / 23 Ağustos 2017 Çarşamba 23:27
FETÖ'nün adayı Akşener

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi devirip CHP-HDP ve MHP üçlüsüyle kaos koalisyonu kurmayı hedefleyen fakat başarılı olamayan Fetullah Gülen, Meral Akşener'i şimdi de Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sahaya sürdü. ABD'ye kaçan firari FETÖ'cü Emre Uslu, Meral Akşener'in 2019'da aday olacağını yıllar öncesinden açıkladığı paylaşımları ortaya çıktı.

Geçmişte Meral Akşener'e rakip olan ve Akşener'in FETÖ'den emir aldığını ve bu doğrultuda hareket ettiğini söyleyen Koray Aydın Akşener'in safına katıldı. Aydın, Meral Akşener'in 2019'da Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı. Akşener'in 2019'da aday olacağı talimatının yıllar öncesinde Emre Uslu tarafından verdildiği anlaşıldı.

ADAYLIK TALİMATI FETÖ'DEN

Pensilvanya'daki teröristbaşı Gülen'in örgüt mensuplarına 'Meral Akşener'e sahip çıkalım destekleyelim" demişti. MHP'yi ele geçirme operasyonunda başarılı olamayan FETÖ, Akşener'i Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanacak. Bunun hazırlıklarını ise 2013'te yapmaya başlamışlar. Firari FETÖ'cü Emre Uslu ile Meral Akşener'in twitter'daki yazışmaları kirli planı gözler önüne serdi. Ayrıca Emre Uslu paylaşımlarında Akşener'in 2019'da başkan olacağını açıklıyor. İşte o yazışma ve tweetler.




Kaynak : Sabah

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