Fatma Şahin kürsüde gözyaşlarına boğuldu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, annesi Perihan Kıymık'ın kendisini okutmak için Antep işi işlediğini anlattığı sırada gözyaşlarını tutamadı. duygu dolu anlar yaşayan Şahin'in sözleri, boğazında düğümlendi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 16 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çıktıkları yolda önce insan dediklerini vurgulayarak, 'Eğitimde, sağlıkta, adalette önce 'insan' dedik. O güzel çatının her birini ilmek ilmek dokuduk. Anayasamızda, 'Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir' der! Ama sosyal devlet nedir? Mağduru, muhtacı, yetimi, yoksulu gözeten onlar için fırsat eşitliği veren devlet olduğunu cumhurbaşkanımızın liderliğinde görmeye başladık. Bunun için daha fazla yaşama dokunmak bizim boynumuzun borcudur. Siyasete girdiğim günden beri bu duyguyu asla kaybetmedim. Hepimizin bir hikayesi var, yanımda oturan Tıp Fakültesini kazanan evladımızın nasıl bir başarı hikayesi varsa onun ailesinin şehrimizin ve ülkemizin de bir başarı hikayesi var. Kendi hayatıma baktığım zaman rahmetle andığım annem beni okutmak için Antep işi işleyerek beni bu günlere getirdiğini hiç unutmadım' dedi.



“Bu model üzerinde çalıştık başardık“



Büyükşehir bütçesinin yüzde 10'unu eğitim kurslarına ayırdıklarına değinen Şahin, 'Belediye olarak yol, park ve konut yaparak şehri güzelleştirmek durumundayız ama belediyenin en önemli görevi, yaşama dokunmaktır. Fırsatı eşit şekilde ulaşamayanlara dokunmaktır. Cemaat, dershaneleri kullanarak nasıl hain bir terör örgütüne dönüştüğünü 15 Temmuz bizlere gösterdi. FETÖ gerçeğiyle karşı karşıyayız, kutsallarımızı kullanarak evlatlarımızı, ailelerinden çaldılar. Böyle bir sonuca karşı yeni modeller geliştirmemiz gerekiyordu, bunun için çok çalıştık. 'Bu alanda en iyisini yapalım' dedik,seçildiğimiz ilk yılda çok mücadele ettik, belediyenin eğitim alanındaki birimini FETÖ'dan kurtardık, çünkü sistemin içerisine girmişlerdi, sosyal alanda çok etkilerdi, bu model üzerinde çalıştık ve başardık' şeklinde konuştu.



Şahin, 'İyi bir tıpçı, iyi mühendis, iyi bir iktisatçı olmak önemli ama önce iyi insan olmak şart. Merhamet, şefkat, vefa gibi duyguları kaybettiğimiz zaman geriye hiçbir şey kalmaz. Oysa biz etten kemikten yaratılmış bir insanız, gençlerimize değerler eğitimi vermeliyiz. Herkese yetecek bir Dünya var, Dünya'da o kadar kan ve gözyaşı neden dökülüyor sorusunun cevabı adaletli ve iyi yönetici eksikliğidir. Toplumu iyileştirmek adına çok önemli işlerin olduğuna inanıyorum. Ben bir faniyim ulaşacağım bütün mevkileri gördüm, ilk kadın milletvekili, ilk kadın devlet bakanı ve ilk kadın büyükşehir belediye başkanı dendiğinde herkes bana bakıyor. Omuzlarım öyle ağır ki size anlatamam, gündüz bitiremediğim işi gece rüyamda devam ettiriyorum. Sizler omzumdaki yükü hafifletiyorsunuz. Dereceniz ve başarınız bana ve ekip arkadaşlarıma heyecan veriyor' diye konuştu.



'Sırada bekleyen 10 bin öğrenci var'



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Abdullah Aksoy, GASMEK'in 2014 yılında kurulduğunu hatırlatarak, 'İlçelerde dahil olmak üzere şu an 25 adet kurs merkezimiz mevcut. Yıllık 45 bin kursiyerimiz çeşitli dallardan mezun oluyor. Bunun yanı sıra etüd merkezleri kurduk. üniversiteye hazırlanan gençlerimize kitaplar hediye ediyoruz. Öğretmenlerimizi artık sınavla alıyoruz. Başarılı öğretmenlerle, başarılı öğrenciler yetiştiriyoruz. Son 2 yılda ciddi anlamda Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS), Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG)ve Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)'de başarı oranımız yüzde 80'leri buldu. ancak zaman içerisinde fiziki mekan sıkıntımız ortaya çıktı. Hızlı bir şekilde bu sıkıntıyı gidermeye çalışıyoruz. Şu an 5 bin civarında Ortaokul, LYS ve YGS öğrencimiz var. Sırada bekleyen sizin gibi şanslı olmayan 10 bin öğrenci var. İyi bir eğitim alarak, memleketinize dönüp kentin gelişimine hizmet etmeniz bizim en büyük mutluluğumuz olacaktır' dedi.



Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Bölümünü kazanan Remzi Beyaz ise, tek hayalinin insanlara hizmet olduğunu belirterek, böyle bir imkanı kendilerine sunan başkan Fatma Şahin'e teşekkür etti.



TEOG sınavında Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesini kazanan Zehra Oğuz ise, zor bir çalışma sürecini başarıyla geçirdiğini söyleyerek, bir yıl önce GASMEK'e kaydolduğunu bildirdi. TEOG öğrencilerden Merve Yanık'ın annesi Ebru Yanık da çocuğunun iyi bir eğitimden geçmesi için çok uğraştıklarını anlatarak, GASMEK'in başarılarını duyunca kızını kursa yazdırdığını kaydetti.



