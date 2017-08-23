Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun atletli fotoğrafını yazdı

Siyasetin gündemi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun atletli fotoğrafı.



CHP liderinin adalet yürüyüşü sırasından çekilen fotoğrafına son eleştiri Fatih Altaylı'dan geldi.



Habertürk gazetesinde 'Yakışıksız bir fotoğraf' başlıklı bir yazı kaleme alan Altaylı'ya göre fotoğraf son derece kötü görünen bir kare.



Altaylı'nın köşe yazısının o bölümü şu şekilde:



Düşüncem şu: Kemal Bey, bu fotoğrafı halktan biri olduğunu ve ne kadar sade olduğunu göstermek için çektirmiş ve servis ettirmiş.



İyi de bu fotoğraf son derece kötü görünen bir kare.



Bırakın servis ettirmeyi, bir gazeteci şans eseri böyle bir kare çekse, insan ‘Lütfen bunu yayınlamayın. Çok çirkin bir fotoğraf' diye ricada bulunur.



O denli kötü.







Kemal Bey'e bir hatırlatma yapmak isterim.



Bu ülkenin kurucusu, çok şeyimizi borçlu olduğumuz Atatürk'ü hatırlatmak...



Mustafa Kemal, Türk değil, dünya siyasi tarihinin muhtemelen en şık, en iyi giyinen, en tarz lideriydi.



Kemal Bey, acaba hem ülkenin hem partisinin kurucu liderinin böyle çekilmiş tek bir fotoğrafını bulabilir, gösterebilir mi?



Gösteremez; çünkü Atatürk böyle bir fotoğraf asla çektirmezdi.



Bırakın böylesini çektirmeyi, çok iyi biliyoruz ki Mustafa Kemal Atatürk, çekilen tüm fotoğraflarını alır, beğenmediklerini, kötü göründüklerini yırtıp atar, tarihe çirkin bir görüntü bırakmak istemezdi.



O da halktan biriydi ama halktan biri olduğunu göstermek için pespaye fotoğraflara ihtiyaç duymazdı.



Sakın yanlış anlamayın, herkesin evinde istediği gibi dolaşma, pijamayla, donla gezme hakkı vardır.



Ama bir siyasetçi için böyle bir fotoğrafı yayınlatmak hiç hoş bir şey değil.



Yakışmadı Kemal Bey.



Belli ki, o foto muhabiri karavana girerek çekmiş bu fotoğrafı ve sizin haberiniz varmış.



Bir konuğun karşısına böyle çıkmak bile hiç hoş değil Kemal Bey.”

Kaynak : Beyaz Gazete Özel