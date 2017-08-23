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Erdoğan'dan Kayaalp'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. kez Dünya Şampiyonu olan Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti.

Güncel / 23 Ağustos 2017 Çarşamba 01:03
Erdoğan'dan Kayaalp'e tebrik telefonu
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Fransa'nın Başkanti Paris'te düzenlenen Dünya Büyükler Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 130 kiloda finalde mindere çıkan Rıza Kayaalp, Estonyalı Heiki Nabi'yi 2-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

CUMHURBAŞKANI TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kariyerindeki 3'üncü dünya şampiyonluğunu kazanan Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra şampiyonada takım halinde dünya üçünücü olan Milli Takım'ın antrenörü Salih Bora'yı ve diğer sporcuları da başarılarından dolayı kutladı.

Milli TakımCumhurbaşkanıGüreşRıza KayaalpRecep Tayyip Erdoğan


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