İzmir Efes Opera ve Bale Günleri, bu yıl 16-22 Eylül 2017 tarihleri arasında Efes Antik Şehrindeki Antik Tiyatro’da gerçekleştirilecek. 16 Eylül günü gala gösterisiyle başlayacak etkinliğin tanıtımı Konak’taki İzmir Opera ve Balesi Elhamra Sahnesinde gerçekleştirilen toplantıyla yapıldı. Tanıtım toplantısına, Selçuk Belediye Başkanı Dahi Zeynel Bakıcı, İzmir Opera ve Balesi Müdürü Haldun Özörten, Sahne Sanatları Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Birgül Yeşiltepe, MaviBahçe AVM Genel Müdürü Vedat Özeren, Türkerler Holding Genel Müdürü Atilla Sezgin, İzmir Devlet Opera ve Balesi İl Koordinatörü Mehmet Çelik katıldı.



Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından Selçuk Belediyesi, MaviBahçe Alışveriş Merkezi, Türkerler Holding, Mahal Bomonti İzmir’in katkılarıyla İzmir Efes Opera ve Bale Günleri programında bir açılış konseri, bir opera ve bale sahnelenecek. Açılış İzmir Devlet Operası ve Balesi tarafından 16 Eylül 2017 günü Cumartesi günü gerçekleştirilecek gala Konseri ile başlayacak. Konserde G.Verdi’nin Aida, 2 Trovatore, Rigoletto, La Traviata operalarından Arya ve Düetler sunulacak. Puccini’nin La Boheme, Tosca operalarından Ch. Gounod, Offenbach, G. Donizetti ve R. Leoncavallo’dan arya ve düetler seyirci yine seyircinin karşısına çıkacak. Orkestra Şefi Tulio Varas yönetiminde İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrasına İtalyan solistler Tenor Gianluca Terranova ve Soprano Daniela Cappiello’ya eşlik edecek.



Biletler satışa sunuldu



İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından 19 Eylül 2017 Salı günü 18. yüzyılda Osmanlı kültür ve yaşayışının etkisiyle Avrupa’da unutulmayacak Besteler, besteciler, eserler ortaya çıkaran Turquerie akımının en çarpıcı örneklerinden biri sahnelenecek. Mozart’ın ünlü operası da, Saraydan Kız Kaçırma Yekta Kara’nın usta rejisi ile sahneye konulacak. Etkinliğin kapanışı ise İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından 22 Eylül 2017 Cuma günü sahnelenecek Romeo ve Jülyet Balesi ile olacak. William Shakespeare’in aynı oyununda Piyotr İlyiç Çaykovski’nin bestelediği bu ünlü eser Volkan Ersoy ve Armağan Davran koreografisi ile seyircisinin karşısına çıkacağı ifade edilirken, biletler www.biletiva.com, Efes Antik tiyatro girişi ve Konak Elhamra Opera Binası gişelerinden satışa sunuldu.



MaviBahçe AVM Müdürü Vedat Özeren, yaptığı konuşmada, “İçinde İzmir olan, yatırımcısı İzmirli, mimarisi İzmir esintileri taşıyan, etkinliklerinde kültür ve sanatı her zaman destekleyen MaviBahçe olarak dünya kültür sanat hazinesinin bir parçası olan, dünyanın en büyük açık hava tiyatrosunda gerçekleştirilecek olan, İzmir Efes Opera ve Bale Günlerine destek vermemiz kaçınılmazdı. Bu organizasyonun parçası olmaktan ziyadesiyle mutluyuz. İzmir kültür ve sanatseverlere hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim” dedi.



Kaynak : İHA