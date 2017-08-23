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'Cübbeli'yi öldürme talimatı aldım'

DEAŞ Terör Örgütü’ne mensup şahıslara yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hakkında suikast planları yapıldığı ortaya çıktı.

Güncel / 23 Ağustos 2017 Çarşamba 12:05
'Cübbeli'yi öldürme talimatı aldım'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DEAŞ Terör Örgütü'ne mensup 4 şüpheli hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında hazırlanan iddianamede çok önemli ayrıntılar yer aldı.

Şüpheliler arasında yer alan Hakkı U.'nun aldığı talimatla Cübbeli Ahmet Hoca'yı öldürme planları yaptığı ve bu yönde Cübbeli'nin sohbetlerini takip ettiği öğrenildi.

Sabah'In haberine göre Şüpheli ifadesinde; 'Yakalandığım tarihten 2-3 gün önce örgüt mensuplarınca şifreli olarak haberleşmiş olduğumuz program vasıtasıyla bize gelen mesajda Cübbeli Ahmet Hoca'nın ders verdiği ve toplantı yaptıkları yerlerin nereler olduğu, buralara kaç kişinin geldiği, ne zamanlar toplandıkları hakkında araştırma yapmamız talimatı verildi. Bu talimat 'convers' isimli program ile cep telefonumuza gelen bir dosyayı şifreli TrueCrypt programı ile bilgisayarda açarak okuduk. Bu talimatın geldiğini İbrahim Ş. ve Kemal O. da biliyor' dedi. Kaynak : Sabah

Terör ÖrgütüCübbeli Ahmet HocaDaeş


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