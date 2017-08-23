Çavuşoğlu: Erbil'den beklentimiz referandum kararının iptal edilmesidir

Resmi ziyarette bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile ortak basın toplantısı düzenledi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Caferi ile samimi ve faydalı bir görüşme yaptıklarını söyledi.



Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:



'Irak'ın Musul'da DAEŞ karşı aldığı başarı memnuniyet verici.'



'Irak'ın toprak bütünlüğü önemli.'



'PKK da DAEŞ gibi bir tehdittir.'



'Türkiye ve Irak'ın kaderi ortaktır, aynı coğrafyayı paylaşıyoruz.'



'Irak istikrar için terör örgütlerinden kurtulmalı.'



ERBİL'E REFERANDUM UYARISI



'Erbil'den beklentimiz referandum kararının iptali. Erbil ve Bağdat arasındaki tüm sorunların Irak'ın toprak bütünlüğü içerisinde çözülmesini arzu ediyoruz. Erbil toprak ve sınır bütünlüğü içerisinde haklarından faydalanmalı.'



'Erbil'in attığı yanlış adımların da ne kadar yanlış olduğunu kendilerine söyledik. Kerkük'te Anayasa'ya aykırı bir şekilde de facto durum yaratarak bölgesel bayrağı asmanın yanlış olduğunu söyledik.'



'Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözülmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız.'



BAŞİKA AÇIKLAMASI



'Başika'daki Türk üssü Irak'ın toprak bütünlüğünü ihlal için kurulmadı. Başika'da Irak'ın öz evlatları DAEŞ'e karşı eğitildi. Şimdi Irak hükümetinin verdiği görevleri yerine getiriyorlar. Başika kampının geleceğiyle ilgili kararı beraber vereceğiz. Özel temsilciler teknik konuları görüşüyorlar.'