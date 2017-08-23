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Can Dündar'ın İslam rahatsızlığı

Can Dündar'a göre "İslam'da bir sorun olduğu bariz."

Güncel / 23 Ağustos 2017 Çarşamba 09:07
Can Dündar'ın İslam rahatsızlığı

Terör örgütü DEAŞ'ın Barselona'da düzenlediği kanlı saldırıdan sonra Avrupa'da Müslümanlara olan nefret söylemleri arttı.

DEAŞ'ın İslam'la alakası olmamasına rağmen, söylemlerini Müslümanlara nefret üzerinde oluşturan Avrupalılara, Türkiye'den kaçan Can Dündar da katıldı.

İtalya'da yayın yapan Corriere della Sera'ya konuşan Dündar, Avrupa'da hareket eden Müslümanların çoğunun terörist olduğunu söyledi.

Terörizmin sorunlarının derin olduğunu ifade eden firari Can Dündar, 'İslam'da bir sorun olduğu bariz!' diyerek sözlerine devam etti.

Açık konuşmanın doğru olduğunu belirten Dündar, gerçeklerin söylenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

İslamCan Dündar


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