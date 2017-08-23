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BTK Başkanı'ndan flaş Wikipedia açıklaması

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya dili konusunda açıklamalarda bulundu.

Teknoloji / 23 Ağustos 2017 Çarşamba 12:38
BTK Başkanı'ndan flaş Wikipedia açıklaması

Güzel Türkçe kampanyası konusunda açıklamalarda bulunan Ömer Fatih Sayan, 'Yerli içerik olduğu sürece güçlüsünüz' dedi. BTK, internet oyunlarının çocuklar üzerindeki etkisi konusunda da harekete geçecek.

SİTELERE YÖNELİK KAPATMA KARARI

Uyar kaldır mekanizmaları esas. Kapatma en son önlem. Mahkeme kararı geliyor, sitenin kapatılması gerekiyor ama biz kapatmak istemiyoruz. 4 saat içerisinde site yetkisine ulaşıp, 'Gereğini yerine getirin ki biz kapatma kararını yayınlamak istemiyoruz', diyoruz. 'Buna itiraz edeceğiz' diyen siteler o yöntemi uyguluyorlar.


WİKİPEDİA'NIN KAPATILMASI

Wikipedia ile ilgili de söylediğim şekilde çoğu kişinin yararlandığı kaynak olarak gözükmekte. Bizim yasalarımız var. Kötü örnekleri Youtube, Twitter ile de yaşamıştık ama belli bir noktaya geldi. Bir mahkeme kararı söz konusuysa, tamamen yerine getirilmesi lazım. Mahkeme kararının tam da yetkili şekilde uygulanması noktasında yerine getirilmesi gereken hususlar var. Bugün denilen mahkeme kararı yerine getirilse şu anda Wikipedia açılır. Kaynak : Habertürk

TwitterMahkeme KararıYoutube


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