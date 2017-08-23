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Bahçeli sessizliğini bozacak

Eski MHP'li Meral Akşener ve Koray Aydın'ın 'yeni parti' hareketliliğinin ardından MHP lideri Bahçeli'nin yarın sabah basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.

Siyaset / 23 Ağustos 2017 Çarşamba 16:46
Bahçeli sessizliğini bozacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yarın sabah parti merkezinde bir basın toplantısı düzenleyecek.

CNN Türk'teki habere göre; MHP liderinin konuşmasında Meral Akşener'in başkanlığındaki yeni parti oluşumu ve MHP'den ayrılıp Akşener'e katılan Koray Aydın ile ilgili yorum yapıp yapmayacağı merak ediliyor.

Tweet atmıyordu

Devlet Bahçeli henüz kurulması planlanan yeni parti ile ilgili detaylı yorumda bulunmadı. Hatta Bahçeli, 17 Ağustos'tan beri Twitter'dan bile paylaşım yapmıyor.

Koray AydınBasın ToplantısıDevlet Bahçeli


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