Bahçeli sessizliğini bozacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yarın sabah parti merkezinde bir basın toplantısı düzenleyecek.



CNN Türk'teki habere göre; MHP liderinin konuşmasında Meral Akşener'in başkanlığındaki yeni parti oluşumu ve MHP'den ayrılıp Akşener'e katılan Koray Aydın ile ilgili yorum yapıp yapmayacağı merak ediliyor.



Tweet atmıyordu



Devlet Bahçeli henüz kurulması planlanan yeni parti ile ilgili detaylı yorumda bulunmadı. Hatta Bahçeli, 17 Ağustos'tan beri Twitter'dan bile paylaşım yapmıyor.