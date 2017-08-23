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Alman bakandan küstah sözler

Alman Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth, Türkiye'ye yapılan silah satışlarına son verilmesi gerektiğini söyleyerek bir skandala imza attı.

Dünya / 23 Ağustos 2017 Çarşamba 23:37
Alman bakandan küstah sözler

Alman Claudia Roth başkanlığındaki milletvekili heyetinin İncirlik'e ziyareti iptal edilmişti.

Türkiye ile Alman arasında yaşanan gerginlikler üzerine açıklamalarda bulunan Alman vekil "İnsan haklarının ayaklar altına alındığı ve güneydoğusunda kendi halkıyla savaşan bir ülkeye silah verilmemelidir" dedi.

"GÖRÜŞMELERDEN VAZGEÇİN"

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Ekonomik yaptırımlardan yana olduğunu belirten Claudia Roth, Hermes kredilerinin kaldırılmasını ve Gümrük Birliği'ni genişletme görüşmelerinden vazgeçilmesini istedi.

INTERPOL REVİZE OLMALI

Yazar Doğan Akhanlı'nın İspanya'da gözaltına alınıp daha sonra salıverilmesiyle ilgili olaya da değinen Roth uluslararası polis teşkilatı Interpol'ün revizyondan geçirilmesini talep etti.

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