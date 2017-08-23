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Acılı eş Ömür Varol'la Beyaz Gazete'ye konuştu

Cinayet gibi bir kaza nedeniyle ağır yaralanan Emre Temel'in eşi Tuba Temel canlı yayında yaşadıklarını anlattı...

Televizyon / 23 Ağustos 2017 Çarşamba 10:41
Acılı eş Ömür Varol'la Beyaz Gazete'ye konuştu
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Samsun'da eşiyle birlikte çiğ köfte sırasında bekleyen Emre Temel, hızla gelen aracın kendisine çarpmasıyla ağır yaralanmış, o anlar sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan çiftin kamerasına yansımıştı.

Hastanede yaşam mücadelesi veren Emre Temel'in eşi Tuba Temel gözyaşları içinde Ömür Varol'la Beyaz Gazete'ye konuştu.


HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Eşinin sağlık durumunda bir gelişme olmadığını söyleyen Tuba Temel 'bir hafta daha kritik bir dönem var' dedi.

Emre Temel'in kafatasında kırık olduğunu söyleyen acılı eş 'beyin kanaması ve çarpmadan kaynaklı çok fazla zedelenme var. Ama rabbim yardım edecek inşallah. 2 yıllık evliyiz. Emre 26 yaşında. 16 aylık bir kızımız var. Doktorlar hiç umut verici bir kelime kullamıyorlar. Sadece uyanırsa diye bekliyoruz. Bizim için önümüzdeki bir hafta çok kritik yeniden kanamanın devam etmesi ve pıhtı atma olasılığı var' dedi.

ÇARPAN KİŞİ TUTUKLANDI

Tuba Temel 'eşime çarpan kişi yakalanıp tutuklandı, daha fazla ceza alması için elimden gelenin fazlasını yapacağım' şeklinde konuştu. Temel eşine çarpan kişinin uyuşturucu madde kullanıp direksiyon başına geçtiğinin ortaya çıktığını söyledi. 

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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