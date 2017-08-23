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200 teröristin vurulma anı!

Rusya, Suriye Deyr ez Zor'da füzelerle yok ettiği DAEŞ konvoyuna ait görüntüleri paylaştı. Moskova, vurulan konvoyda tanklar, zırhlı araçlar ve yüksek kalibreli silahların da yer aldığını duyurdu.

Dünya / 23 Ağustos 2017 Çarşamba 10:16
200 teröristin vurulma anı!

Suriye'de rejim güçlerinin doğudaki Irak sınırına doğru ilerleyişi sürerken, Rusya Deyr Ez Zor yakınlarında 200 DAEŞ tereröristini tek seferde vurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın önceki gün duyurduğu haberin görüntülerinde, terör konvoyunu havadan izleyen uçakların peş peşe saldırıya geçtiği yer alıyor. Kısa süren bombardımanda 20 aracın imha edildiği bildiriliyor.

Moskova yönetimi, konvoyda yüksek kalibreli silahlar, tank ve zırhlı araçların bulunduğunu açıkladı.


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