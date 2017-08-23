200 teröristin vurulma anı!

Rusya, Suriye Deyr ez Zor'da füzelerle yok ettiği DAEŞ konvoyuna ait görüntüleri paylaştı. Moskova, vurulan konvoyda tanklar, zırhlı araçlar ve yüksek kalibreli silahların da yer aldığını duyurdu.