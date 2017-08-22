Valilik tarafından yapılan açıklamada, '22.08.2017 günü İlimiz Yüksekova ilçesi Çobanpınar Köyünde askeri aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden yola tuzaklanmış EYP'nin infilak etmesi sonucu 2 askeri personel hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralı personeller sevk edildiği Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir' denildi.