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Yüksekova'da patlama: Yaralı askerlerimiz var

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Çobanpınar köyünde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 2 askeri personel yaralandı.

Güncel / 22 Ağustos 2017 Salı 15:50
Yüksekova'da patlama: Yaralı askerlerimiz var

Valilik tarafından yapılan açıklamada, '22.08.2017 günü İlimiz Yüksekova ilçesi Çobanpınar Köyünde askeri aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden yola tuzaklanmış EYP'nin infilak etmesi sonucu 2 askeri personel hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralı personeller sevk edildiği Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir' denildi.

TahkikatTerör ÖrgütüAskeri Personel


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