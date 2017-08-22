Trump rezil oldu

ABD'nin aylardır beklediği astronomik olay bugün nihayet yaşandı. 14 eyaletten izlenebilen tam Güneş tutulması gerçekleşti. Milyonlarca kişi merakla beklenen Güneş tutulmasını izleyebilmek için sokaklara döküldü.



TRUMP, GÖZLÜKSÜZ GÜNEŞE BAKTI



Tutulmayı merakla izleyenler arasında ABD Başkanı Donald Trump ve ailesi de vardı.



Trump, tutulmayı eşi Melania ve çocuklarıyla birlikte izledi. Ancak bir ara Güneş tutulmasını izlemek üzere taktığı gözlüğü çıkarıp Güneş'e korunmasız bakan Trump, kameralara da şirinlik yaparak poz verdi.



​Trump'ın koruma gözlüğü olmadan Güneş'e baktığını gören bir kişi ise, 'Bakma' diye bağırarak Trump'ı uyarmaya çalıştı







İLK SEYAT TURUNDA YAPMADIĞINI BIRAKMAMIŞTI



Melania Trump, eşi Donald Trump'la İsrail-Suudi Arabistan-Vatikan üçgenindeki ilk yurtdışı seyahatinde sık sık tartışmalar yaşamış, elini tutmak isteyen eşini tokatlayan ve ona dokunmayan Melania 'eşinden utanıyor' yorumlarına neden olmuştu..





