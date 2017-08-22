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Trump rezil oldu

Avrupa seyahati sırasında eşinden sık sık azar ve tokat yiyen ABD Başkanı Trump, Güneş tutulması sırasında şirinlik yapıp Güneş'e gözlüksüz baktı. Eşi Melania'nın o andaki tavırları ise yine olay oldu.

Dünya / 22 Ağustos 2017 Salı 01:36
Trump rezil oldu

ABD'nin aylardır beklediği astronomik olay bugün nihayet yaşandı. 14 eyaletten izlenebilen tam Güneş tutulması gerçekleşti. Milyonlarca kişi merakla beklenen Güneş tutulmasını izleyebilmek için sokaklara döküldü.

TRUMP, GÖZLÜKSÜZ GÜNEŞE BAKTI

Tutulmayı merakla izleyenler arasında ABD Başkanı Donald Trump ve ailesi de vardı.

Trump, tutulmayı eşi Melania ve çocuklarıyla birlikte izledi. Ancak bir ara Güneş tutulmasını izlemek üzere taktığı gözlüğü çıkarıp Güneş'e korunmasız bakan Trump, kameralara da şirinlik yaparak poz verdi.

Trump'ın koruma gözlüğü olmadan Güneş'e baktığını gören bir kişi ise, 'Bakma' diye bağırarak Trump'ı uyarmaya çalıştı



İLK SEYAT TURUNDA YAPMADIĞINI BIRAKMAMIŞTI

Melania Trump, eşi Donald Trump'la İsrail-Suudi Arabistan-Vatikan üçgenindeki ilk yurtdışı seyahatinde sık sık tartışmalar yaşamış, elini tutmak isteyen eşini tokatlayan ve ona dokunmayan Melania 'eşinden utanıyor' yorumlarına neden olmuştu..


Güneş TutulmasıTrumpDonald Trump


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