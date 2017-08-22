Şehit ve gazi çocukları hacker olacak

Bütün ülkeler için artık ciddi sorun haline gelen siber tehditleri ortadan kaldırmak için eğitilecek olan çocuklar geleceğin ayyıldız hacker'ı olarak görev yapacak. Türkiye Bilişim Derneği (TBD) şehit ve gazi çocukları ile engelli bireylere bilişim eğitimi vermek için harekete geçiyor.



Bir grup gazeteciyle bir araya gelen TBD Başkanı Rahmi Aktepe, şehit yakını ve gazi dernekleri ile irtibata geçtiklerini oradan yönlendirilecek çocukları eğitime alacaklarını ifade etti.



Aktepe, "Burada belirli eğitim kademeleri var. Biz başlangıç seviyesini yılsonundaki Bilişim Kurultayı'nda yapacağız. Daha sonra kurumsal olarak derneğimizde bunun başlangıç, orta ve ileri seviye eğitimlerini periyodik olarak yaparak eğitim vereceğiz" diye konuştu.



Sabah gazetesinde yer alan habere göre, devletin belirli kademelerinde hem engelli hem de şehit ve gazi çocuklarına bazı haklar verildiğini aktaran Aktepe, "Bu insanları mesleki yeterlilik açısından daha nitelikli hale getirmek istiyoruz. Masrafların bir kısmını biz, bir kısmını sponsorluklardan karşılayacağız. Aralık ayında ilk eğitimimizi vereceğiz" ifadelerini kullandı.



Hem aile hem de öğretmen bilgilendirilecek

Online ortamdaki çocuk istismarı konusunda da proje geliştirdiklerini söyleyen Aktepe, "Ankara Üniversitesi'nden Betül Ulukol Hoca'yla çalışıyoruz" dedi. Çocuk istismarı konusunda bir eğitim programı hazırladıklarını aktaran Aktepe, "Hem ebeveynlere hem de çocuklarla irtibatlı profesyonellere istismar olduğunda başvuracağı kişilere yönelik özel bir eğitim programı hazırlıyoruz" dedi