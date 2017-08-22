USD (Alış - Satış) : 3,44 - 3,45 EURO (Alış - Satış) : 4,14 - 4,15

Şarkıcı Hozan Baran tutuklandı

Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nde sahnede ’Hozan Baran’ adını kullanan şarkıcı Kenan Akdeniz ile 3 kişi, terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.

3. Sayfa / 22 Ağustos 2017 Salı 13:19
Şarkıcı Hozan Baran tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada PKK propagandası yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Gebze'de düzenlenen operasyonda sahnede 'Hozan Baran' adını kullanan şarkıcı Kenan Akdeniz ve kardeşi H.A., Darıca'da ise M.İ. ve E.T. gözaltına alındı. Kenan Akdeniz'in evinde yapılan arama sırasında Kuran-ı Kerim içerisine gizlenmiş PKK'lı teröristlere ait dağda çekilmiş fotoğraflar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Kenan Akdeniz'in incelenen sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK lehine fotoğraflar paylaşıldığı ileri sürüldü.

Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen Kenan Akdeniz, H.A., M.İ. ve E.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kaynak : İHA

İl Emniyet MüdürlüğüSosyal PaylaşımSes Sanatçısı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı