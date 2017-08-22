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Sarıyer Belediyesi, CHP için Çanakkale'de hizmet veriyor

Çanakkale'de, CHP'nin 26-29 Ağustos arasında yapacağı Adalet Kurultayı için Sarıyer Belediyesi seferber oldu.

Siyaset / 22 Ağustos 2017 Salı 11:51
Sarıyer Belediyesi, CHP için Çanakkale'de hizmet veriyor
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Kılıçdaroğlu'nun Maltepe Mitingi'yle sonuçlanan ve 24 gün süren Adalet Yürüyüşü'nün ardından bu kez gözler, Adalet Kurultayı'na çevrildi.

26-29 Ağustos arasında Çanakkale'de Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere Köyü yakınında bulunan Alan Başkanlığı'na ait Kocadere Kamp Alanı'nda yapılacak Adalet Kurultayı için CHP'de çalışmalar sürüyor.

Çok sayıda işçi tarafından alan kurultay için düzenlenirken, CHP'li Sarıyer Belediyesi'nin gönderdiği malzemeler dikkat çekti.

Adalet YürüyüşüChpSarıyer Belediyesi


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