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Sağlık Bakanlığından 'zayıflama hapı'na takip

Sağlık Bakanlığı, Adana’da internetten aldığı zayıflama ilacını kullanan bir kişinin yaşamını yitirdiği iddiaları üzerine söz konusu ürünü incelemek için harekete geçti.

Sağlık / 22 Ağustos 2017 Salı 11:00
Sağlık Bakanlığından 'zayıflama hapı'na takip

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığından edindiği bilgiye göre, internet üzerinden satın aldığı Çin malı ürünü kullanan Çukurova Üniversitesi personeli Mustafa Yiğit'in (29) hayatını kaybettiğine yönelik haberler üzerine ürün, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın talimatıyla yetkililerce takibe alındı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca yapılan incelemede, söz konusu ürünün, sağlık beyanı mevzuatına aykırı şekilde tanıtım ve satışının yapıldığı tespit edildi.

Mevzuata aykırı tanıtım ile satış yapan 21 internet sitesi, erişime engellenmesi talebiyle Erişim Sağlayıcıları Birliğine, yapılan reklamların aldatıcı ve yanıltıcı olması nedeniyle de Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirildi.

Bunun yanı sıra söz konusu internet siteleri hakkında cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulması için işlemler başlatıldı.

Aile ile irtibata geçildi

Öte yandan Bakanlık, basında yer aldığı şekliyle, internetten satın aldığı ürünü kullanan ve hayatını kaybettiği belirtilen kişinin ailesiyle irtibata geçti.

Bakanlık, ürünün insan sağlığına zararlı madde içerip içermediğinin belirlenmesi için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kurumuna iletilmesini talep etti.

Ürünü son kullanımından üç saat sonra rahatsızlanmış

Çukurova Üniversitesinde bilgi işlem personeli olarak görev yapan Mustafa Yiğit, 4 gün önce kalp rahatsızlığı nedeniyle üniversiteye bağlı Balcalı Hastanesine başvurmuş, burada tedavi altına alınmış ancak tüm müdahalelere rağmen aynı gün yaşamını yitirmişti.

Yiğit'in ailesi, oğullarının dolabında ölümünden iki gün önce internetten sipariş vererek aldığı zayıflama ilacı ve faturasını bulduğunu belirtmiş, iş arkadaşları da aileye Yiğit'in ilacı sabah iki saat arayla iki kez kullandığını, son kullanımından üç saat sonra da rahatsızlandığını ifade etmişti.​ Kaynak : AA

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