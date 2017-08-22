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Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

Rus Donanması’na ait 310 borda numaralı “Perekop” isimli savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti. Savaş gemisinin geçişi esnasında tüm mürettebatın güvertede sıralanması dikkat çekerken, bazı askerler dürbünle sahili izleyip fotoğraf çekti.

Güncel / 22 Ağustos 2017 Salı 17:17
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti
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Rus Donanması'na ait 310 borda numaralı “Perekop” isimli savaş gemisi saat 16.30 sıralarında İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru açıldı. Geçişi sırasında güvenlik önlemleri alınan savaş gemisine, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bot ve gemi ile deniz polisi eşlik etti.

GEMİNİN MÜRETTEBATI GÜVERTEDE SIRALANDI

Savaş gemisinin mürettebatının turuncu renkli can yeleği giyerek güvertede sıralanması dikkat çekti. Onlarca askerden oluşan mürettebatın sıralandığı gemi ilginç görüntü oluşturdu. Bazı askerler dürbün ile etrafı izlerken, bazı askerler de sahili fotoğrafladı. Geminin arka kısmında üstü örtülmüş belirsiz şeyler ise dikkat çekti. Karadeniz'den giriş yapan gemi yaklaşık 1 buçuk saatte İstanbul Boğazı'ndan geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne doğru açıldı.


Kaynak : İHA

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