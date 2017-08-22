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Rakka'da 24 saatte 78 sivil öldürüldü

Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütü DEAŞ kontrolündeki Rakka kent merkezine 24 saatte düzenlenen saldırılarda 78 sivil yaşamını yitirdi.

Dünya / 22 Ağustos 2017 Salı 11:02
Rakka'da 24 saatte 78 sivil öldürüldü

Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki Rakka kent merkezine düzenlenen saldırılarda 24 saat içerisinde 78 sivilin öldüğü bildirildi.

'Rakka Sessizce Katlediliyor' isimli aktivist ağının sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ABD öncülüğündeki koalisyonun havadan, terör örgütü PKK/PYD'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) de topçu saldırıları nedeniyle 24 saatte 78 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD'nin öncülük ettiği Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu, Rakka kent merkezine yönelik harekatı 6 Haziran itibarıyla başladığını duyurmuştu.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Temmuz ayı sonunda yaptığı açıklamada, geçen yıl aralık ayının başından temmuz ayının sonuna kadar Rakka'ya yönelik saldırılarda, 308'i çocuk, 203'i kadın olmak üzere en az bin 400 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

DAEŞ karşıtı koalisyon ve terör örgütü PKK/PYD'nin Rakka kent merkezine yönelik saldırıları nedeniyle yaklaşık 450 bin sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı. Kent merkezindeki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 30 bin sivil çatışma kuşatma altında kaldı. Kaynak : AA

ÇatışmaTerör Örgütüİnsan HaklarıRakkaSuriye


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