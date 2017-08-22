PKK'lı Duran Kalkan'dan CHP'ye 2019 önerisi

Terör örgütü PKK'nın Kandil'deki elebaşı Duran Kalkan, 2019 yılında yapılacak seçimlerle ilgili açıklama yaptı.



Örgütün siyasi kanadı olan HDP'ye fikir veren teröristbaşı, partinin insanları sokağa davet etmesi gerektiğini söyledi.



CHP-HDP YAKINLAŞSIN ÖNERİSİ



2019 seçimleri için HDP ile yakınlaşan CHP'ye de seslenen PKK'lı Duran Kalkan, işbirliği yapılmasını istedi.



"KILIÇDAROĞLU SEÇİM KAZANAMAZ"



"İşbirliği olmazsa Kemal Kılıçdaroğlu seçim kazanamaz" diyen teröristbaşı, "Toplum direnişe sevk edilmeli. CHP bunu görmeli, bu sistemde seçim kazanamazlar.



"CHP UYGUN BİR ADAY BULMALI"



Eğer Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkarsa, Erdoğan yine kazanır. Kılıçdaroğlu iyi bir insan olabilir ama Tayyip Erdoğan karşısında ona seçim kazandırmazlar. Kılıçdaroğlu'na Türkiye'yi temsil etmezler.



CHP gerçekten seçimi kazanmak istiyorsa uygun bir aday bulmalıdır." diye konuştu.