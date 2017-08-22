Oray Eğin, Kılıçdaroğlu'nun atletli fotoğrafını yazdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı yürüyüşte çekilen atletli fotoğrafı çok konuşulmuştu.



CHP liderinin karavanda yemek yerken çekilen fotoğrafı Habertürk yazarlarından Oray Eğin'in de gündemine geldi.



'Halkın içindenmişim gibi çek panpa' başlıklı bir yazı kaleme alan Eğin, 'Buram buram duygu sömürüsü yapmaktan çekinmeyen bir Ertem Eğilmez filminden fırlamış gibi bir kare... Fedakâr bir memur olan Münir Özkul akşam sofrada Allah ne verdiyse yiyor. Sempati uyandırmak, “Ben de sizin gibiyim, sıradan biriyim” demek için... “Neşeli Günler” filmindeki Münir Özkul-Adile Naşit gibi adeta... Oysa Kemal Kılıçdaroğlu gerçekte daha çok Şener Şen.' ifadesini kullandı.







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Zamanında Fatih Özgüven, eski Türk filmindeki erotizmin yapaylığını vurgulamak için yazmıştı, “Özenle buruşturulmuş saten çarşaflar” diye. Kemal Kılıçdaroğlu'nun beyaz atleti de özenle seçilmiş. Fotoğrafa özenle düşünülerek yerleştirilmiş hissi veren bir aksesuvar ise poşet içindeki bakkaldan alınmış ekmek...



Omuzlar çökük, Kemal Kılıçdaroğlu bitkin. Güven veriyor mu bu kare? Yıllarca hor görülmüş, bir taş üstüne bir taş koyamamış, kıt kanaat ailesini geçindirmiş o memur karakterinin en büyük özelliği namuslu olması. Ama namuslu ve dürüst olmak da tek başına yetenekli olmaya yetmiyor. Sabah 9, akşam 5 önündeki kâğıtları damgalamak ve hesaplardaki aksaklıkları fark etmek konusunda güven veriyor bir tek.



Siyaset bir hayal satma mesleği olduğuna göre beyaz atletli gariban sofrasının hiç kimsenin ideali olduğu söylenemez. Genç bir Macron desen değil... Her şeyi “büyük, muhteşem, harika” diye yorumlayan grotesk bir Trump da... Hele hele “Yollar, havalimanları yaptım” diye gururla dimdik duran bir Erdoğan ise hiç değil... Bari bilgili, entelektüel, şair bir Ecevit'e benzeseydi, ne yazık ki o da değil... Zengin olmak, kendi sınıfından kurtulmak, kendi geçmişinden intikam almak isteyen (ve çoğunlukta olan) seçmene “Bir ekmeği ortadan bölüşürüz” mesajı vermek eşittir sandıkta yüzde 25.



Siyasette taklit ters teper, kendi olduğun gibi görünmemek de öyle. Kemal Kılıçdaroğlu görüntüde tipik bir memur karakterini canlandıracak bir Yeşilçam oyuncusuna benzese de gerçekte öyle biri değil. Hangi memur Ataşehir'de ev almış mesela... Normalde gözündeki Silhouette marka gözlükler, kurultayda giydiği Etro gömlek, yürüyüşte ayağındaki Skechers ayakkabılardan sonra halk tipine geri dönme çabası.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel