O söz Fatih Portakal'ın zoruna gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 39. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu.



Erdoğan yaptığı konuşmada 'Yanlarına havalimanı geliyor, bazıları 'havalimanı istemezük' dedi. Yıllarca havalimanı dendi, bunlar 'istemezük' dedi. Kim bunlar? Komünistler. Bu komünistler, bunlar hiçbir zaman vatansever değildir. Bu tür hizmetleri verdiğiniz zaman çılgına dönüyorlar' ifadelerini kullandı.



Erdoğan'ın bu sözlerine fena halde içerleyen Fatih Portakal sosyal meya hesabından açıklamalarda bulundu.



Portakal şunları yazdı;



1- CB'nın, 'Koministler, solcular vatan sever değildir,' demek bireyler arasında nefreti körüklemek değil midir? — fatih portakal (@fatihportakal) 22 Ağustos 2017