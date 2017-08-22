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O söz Fatih Portakal'ın zoruna gitti

FOX'un haber spikeri Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği bir söze fena halde içerledi.

Televizyon / 22 Ağustos 2017 Salı 17:15
O söz Fatih Portakal'ın zoruna gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 39. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan yaptığı konuşmada 'Yanlarına havalimanı geliyor, bazıları 'havalimanı istemezük' dedi. Yıllarca havalimanı dendi, bunlar 'istemezük' dedi. Kim bunlar? Komünistler. Bu komünistler, bunlar hiçbir zaman vatansever değildir. Bu tür hizmetleri verdiğiniz zaman çılgına dönüyorlar' ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın bu sözlerine fena halde içerleyen Fatih Portakal sosyal meya hesabından açıklamalarda bulundu.

Portakal şunları yazdı;

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlara her tarafı mezar ederiz Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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