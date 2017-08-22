Nijer Dostluk Derneği'nden Nijer Büyükelçisi Gazibo'ya ziyaret

Ziyarette konuşan dernek yönetim kurulu başkanı Aybars Ünal, büyükelçi Gazibo'nun Türkiye'de görevlendirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Türkiye Nijer ilişkilerinin 500 yıllık tarihsel bir derinliğe sahip olduğunu belirten Ünal : 'sayın büyükelçi hanımefendinin döneminde tarihsel derinliğe sahip iki ülke ilişkilerinin artırılacağına ve aramızdaki kardeşliğin daha da pekiştirileceğine olan inancımı şahsım ve yönetim kurulumuz adına ifade etmek istiyorum ' diye ekledi.







Büyükelçi Salou Gazibo'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk STK'larının Nijer'de yürüttüğü hizmetlerin saymakla bitirilemeyeceğini belirten Gazibo, özellikle sivil toplum kuruluşlarının yapmış olduğu faaliyetlerin gönüllülük esasına dayandığını ve bu sebeple bu faaliyetlerin iki ülke arasında yeni gönül köprülerinin kurulmasına vesile olduğunu Nijer Devleti olarak bundan son derece memnuniyet duyduklarını önemle vurguladı. Gazibo: 'Bir Nijer atasözü der ki; gönlün olmadığı yere ayaklar gitmez! Sizler buraya gönlünüzle geldiniz biz de bu güzel niyetinizi gönülden hissediyoruz birlikte inşallah ülkelerimizin kardeşliğini pekiştirecek faydalı işler yapacağız' diye konuştu. Nijer Dostluk Derneği'nin ayni ve nakdi sosyal yardım faaliyetlerinin yanısıra Eğitim ve Kültürel faaliyetlerini yakından takip ettiklerini belirten Büyükelçi önümüzdeki dönemde bu faaliyetlerin artarak devam etmesini temenni ettiğini ifade etti.







Görüşme sonrası karşılıklı hediye takdimi gerçekleşti. Dernek Başkanı Aybars ÜNAL Başkan Yardımcısı Prof Dr Nurullah Zengin ve Yönetim Kurulu Üyeleri Kamil Türkmen ve Av Alper ÜNAL 'dan oluşan heyet Büyükelçi Gazibo'ya Osmanlı Devlet Arması işlemeli tablo takdim etti. Büyükelçi Gazibo da Nijer Dostluk Derneği Heyeti'ne Nijer'in Agadez bölgesine ait el yapımı yerel hediyeler verdi.





