Milyonlarca gence iş garantisi!

Hükümet, milyonlarca genç için umut kapısı olan uzaktan çalışma, geçici işe güvence konusunda yeni bir hamleye hazırlanıyor. Sendikaların 'güvencesi' olmadığı için eleştirdiği uzaktan çalışma konusundaki hukuki boşlukları doldurmaya yönelik yasal çalışmalar tamamlandı.



Esnek çalışan dezavantajlı gruplara prim gün sayısı, analık yardımı konusunda esnek koşullar sağlanacak, tam zamanlı çalışanlarla farklı işleme tabi tutulmaları önlenecek. Esnek çalışanların İŞKUR'un mesleki eğitimlerinden yararlanması sağlanacak, bu kapsamda çalışanlara yönelik bir veri tabanı kurulacak.



İŞİNİ KAYBEDENE DESTEK



Türkiye İş Kurumu 'esnek çalışma nedeniyle işimi kaybettim' diyenin yanında olacak. İŞKUR yeni iş bulma ve mevcut işini devam ettirmesi konusunda hem işverene hem çalışana destek verecek. Esnek çalışma yönetmeliği uzaktan çalışana 10 başlıkta güvence verilecek.



HUKUKİ KORUMA



Esnek çalışma biçimleri etkinleştirilirken, eşit işlem yükümlülüğüne ilişkin aykırı uygulamalar önleniyor. İş Kanunu'nda yer alan 'emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamaz' hükmüne aykırı uygulamalara izin verilmeyecek.



Esnek çalışma konusunda iş müfettişlerinin rehberlik etme yeterliliğini artırmaya yönelik eğitimler yapılacak. İş müfettişlerine esnek çalışma modelleri konusunda rehberlik etme yeterliliğini artırmaya yönelik eğitimler verilecek.



GÜVENCELİ ESNEKLİK VURGUSU YAPILDI



İşçi ve işverenlerin hak ve yükümlülükleri göz önüne alınarak farkındalık artırma ve bilinçlendirme faaliyetleri geliştirilecek. Güvenceli esneklik anlayışının işgücü piyasasının tüm aktörlerince kabul edilebilmesi için kitle iletişim araçları ve sosyal diyalog mekanizmaları etkin şekilde kullanılacak. Dezavantajlı gruplara prim gün sayısı konusunda esnek koşullar sağlanacak. Kaynak : Sabah