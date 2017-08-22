Mide küçültmenin riskleri

Mide küçültmenin obezite hastalarının gıda alımı ya da besin emiliminin azaltılması için sindirim sistemlerine cerrahi müdahalede bulunulması olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Göknur Yorulmaz, 'Ameliyat ile amaçlanan midenin küçültülerek mideye giren besin miktarının azaltılması, midenin dolduğunun hissettirilmesi ya da vücudun alacağı kalori ve besin maddelerinin sınırlanmasıdır. Yeni birçok tekniğin geliştiği bariatrik cerrahide amaç gıda alımını kısıtlamak ya da emilimi engellemektir. İnce bağırsakların fonksiyon görmesini engelleyerek ya da emilimi kolaylaştıran salgıların azalmasını sağlayarak malabsorbsiyon elde edilir. Yapılan bazı çalışmalarda cerrahi sonrasında açlık durumuna etkisi olan hormonların değiştiği görülmektedir. Bu tip cerrahiler kilo verme için uygulanan yöntemlerden fayda sağlanamadıysa ve obezite ciddi sağlık sorunlarına yol açıyorsa önerilmektedir' dedi.



'Mide küçültme basit bir işlem değil'



Mide küçültme tedavisinin endokrin sistemi için hem fayda hem de risk oluşturabileceğini ifade eden ESOGÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Göknur Yorulmaz şunları kaydetti:



'Hastalarda ameliyat olmadan önce obeziteye yol açan hormonal bir bozukluğun olmadığının görülmesi gerekir. Eğer hormonal bozukluğu olan kişi ameliyat olursa, hem beklenen fayda sağlanamaz hem de ameliyat sonrası sorunlar yaşanabilir. Mide küçültme ile tip 2 diyabetler iyileşebilir, kan yağ seviyeleri normale dönebilir. Özellikle polikistik over sendromu (PCOS) olan obez kadınların doğurganlığını artırabilir, obez erkeklerde testosteron düzeylerini düzeltebilir, yüksek tansiyon iyileşebilir. Mide küçültme tedavisinin riskleri çoğunlukla besinlerin emiliminin bozulması ile ilgilidir. Protein emilim eksikliğine bağlı ağır vakalarda şişme, ishal ve kalp sorunlarına neden olabilir. Vücudun birçok fonksiyonu için gerekli olan vitamin ve mineral eksikliği gelişebilir, kemik kaybı gelişebilir, karbonhidrat içeren gıdaları yedikten sonra düşük kan şekeri seviyeleri ve ayrıca baygınlığa neden olabilen hipoglisemi olabilir; ayak, bacaklar veya ellerde sinir hasarı oluşturan ağrı, uyuşma veya karıncalanmaya neden olabilir. Her ne kadar faydalı etkilerinden bahsedilse de cerrahi bir işlem olduğu için belirli riskleri mevcuttur ve ameliyat sonrası bu durumun geri dönüşü yoktur. Ameliyat sonrası olan sorunlar yıllar sonra ortaya çıkabilir. Basit bir işlem değildir. Hastanın doktoru tarafından yarar ve zararı değerlendirildikten sonra karar verilmelidir.' Kaynak : İHA