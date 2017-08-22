Yapılan anlaşmaya göre 2018 için yüzde 4+3,5 oranında 2019 yılı için ise yüzde 4+5 ile anlaşmaya varıldığı açıklandı. Memur zammında uzlaşma sağlandı bugün saat 11.00'da imzalar atılacak



3.2 milyon memur, 1.9 milyon emeklinin gözü dün Memur-Sen ile hükümet arasında süren toplu görüşmelerdeydi. Gün boyu süren müzakereler gece yarısından sonra sonuçlandı. Anlaşmaya göre kamu görevlisi ve memur emeklisi 2018 yılının ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için ise yüzde 3.5 zam alacak. Bu rakam 2019 yılı için ise ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay ise yüzde 5 olarak gerçekleşecek.



TOPLAM 3 milyon 200 bin kamu görevlisi ile 1 milyon 900 bin memur emeklisine; 2018-2019 yılında yapılacak zam oranları için toplu sözleşme görüşmelerinde gece yarısından sonra anlaşma geldi. Hükümet son teklifini 2018 yılı için ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 3.5, 2019 yılı için ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 5 olarak açıklarken; Memur-Sen bu teklifin müzakereye açık ancak imzaya kapalı olduğunu belirtti. Yapılan anlaşma ise, 3.5 +4+4+5 oranları üzerinden gerçekleşti.



ENFLASYON FARKI DA ÖDENECEK



Ayrıca 6 aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon oranının öngörülen artış oranını aşması halinde enflasyon farkı da ödenecektir.



Anlaşmaya ilişkin imza töreni 22.08.2017 (Salı) tarihinde saat 11.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecektir.'

