Memur zammında imzalar atıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, memur ve memur zammı toplu imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu.



EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞLARI



Bakan Sarıeroğlu; 2018 yılının ilk yarısında en düşük memur maaşının 2.929 TL olacağını, 2019 yılının ikinci yarısında ise en düşük memur maaşının 3.198 TL olacağını ifade etti.



EN DÜŞÜK DEVLET MEMURU EMEKLİ MAAŞI



Emekli memur maaşlarıyla ilgili de konuşan Sarıeroğlu, 2018 yılında en düşük devlet memuru emeklisi maaşının 1.945 TL'ye yükseleceğini, 2019 yılında ise 2.093 TL'ye yükseleceğini açıkladı.

Kaynak : İHA