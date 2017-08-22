USD (Alış - Satış) : 3,44 - 3,45 EURO (Alış - Satış) : 4,14 - 4,15

Memur zammında imzalar atıldı

2018 yılının ikinci döneminde en düşük memur maaşı 2.929 TL'ye çıkacak, en düşük memur maaşı ise 1.945 TL olacak.

Ekonomi / 22 Ağustos 2017 Salı 11:51
Memur zammında imzalar atıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, memur ve memur zammı toplu imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞLARI

Bakan Sarıeroğlu; 2018 yılının ilk yarısında en düşük memur maaşının 2.929 TL olacağını, 2019 yılının ikinci yarısında ise en düşük memur maaşının 3.198 TL olacağını ifade etti.

EN DÜŞÜK DEVLET MEMURU EMEKLİ MAAŞI

Emekli memur maaşlarıyla ilgili de konuşan Sarıeroğlu, 2018 yılında en düşük devlet memuru emeklisi maaşının 1.945 TL'ye yükseleceğini, 2019 yılında ise 2.093 TL'ye yükseleceğini açıkladı.
Kaynak : İHA

ZamMemurÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı