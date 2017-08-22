USD (Alış - Satış) : 3,44 - 3,45 EURO (Alış - Satış) : 4,14 - 4,15

Manisa'da işçilerin olduğu yere yıldırım düştü: 6 yaralı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde üzüm bağında çalışan 6 işçi, yıldırım düşmesi sonucu yaralandı.

3. Sayfa / 22 Ağustos 2017 Salı 18:31
Manisa'da işçilerin olduğu yere yıldırım düştü: 6 yaralı

Olay, Hacıhaliller Mahallesi Maltepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzüm bağında çalışan işçilerin bulunduğu ağaca yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü esnada ağacın etrafında bulunan Niyazi Kaşan, Gurbet Kaşan, Fatma Kaşan, Sevda Kaşan, Çimen Kaşan ve Merve Kaşan yaralandı. Olayı gören işçilerin durumu haber vermesi üzerine gelen 112 ekipleri burada ilk müdahalesini yaptıktan sonra 6 işçiyi hastaneye kaldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar meydana gelen işçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak : İHA

HacıhalillerYıldırım Düştü


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı