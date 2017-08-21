Lastik şişirirken canından oldu

Edinilen bilgiye göre olay, D-100 Karayolu üzerinde bulunan petrol istasyonundaki oto lastikçide meydana geldi.



Harun Yılmaz akrabası İlhan Ulusoy ile birlikte Gümüşalan köyünden ilçe merkezine geldi. 60 NT 218 plakalı traktöre tuğla yükledikten sonra köye dönmek için yola çıkan Harun Yılmaz yol üzerinde mazot almak için durdu. Mazot almak için durdukları petrol istasyonundaki oto lastikçide römorkun tekerleğine hava basttığı sırada tekerlek patladı.







Olayda yılmaz yaralanırken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ambulansı sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.









Kaynak : İHA