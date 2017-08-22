Kadir bebek emin ellerde

Aydın’ın İncirliova İlçesi’ne bağlı İsafakılar Köyü’nde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan Günay ve Sermin Kaya’nın 2 oğlu var. Büyük oğlu astım hastası olan ailenin 2 yaşındaki oğlu Kadir ise epilepsi hastası. Kadir’i hastaneye götüren aile, oğlunun beyninde, kalbinde ve gözünde tümör olduğunu öğrendi. Gittikleri hastaneler tümörden dolayı 2 yaşındaki küçük Kadir’i ameliyat etmedi. Sosyal medyada başlatılan kampanya ile sesini duyuran ailenin yardımına Sağlık Bakanlığı yetişti. Kadir, Aydın’dan Ankara’ya, Dışkapı Hastanesi Çocuk Bölümü’ne getirildi.



Sağlık Bakanı Ahmet Demircan bugün Kadir bebeği ziyaret ederek, aileye şifa dileklerinde bulundu, Kadir’e oyuncaklar hediye etti. Gerekli filmlerin çekildiği ve tahlillerin yapıldığını belirten Baba Kaya, hastanenin çok ilgilendiğini ifade ederek, Kadir’in nöbet sayısında da azalma olduğunu söyledi.



"KADİR BEBEK EMİN ELLERDE "



Kadir’in durumuna ilişkin genel değerlendirme yapan Bakan Demircan, "Kadir bebeğin hastalığı onu normal hayatında zorluyor, gelişmesini engelliyor ama hiçbir hastalık konusunda umutsuz olmamak lazım. Allah dertlerin karşısında devasını da yaratmıştır, bunu aramak da bizim vazifemiz. Kadir bebek burada emin ellerde. Daha önceki hastanelerde de emin ellerdeydi, doktorlarımız ellerinden geleni yapmışlar. Buradaki hastanemiz de Türkiye’nin referans hastanelerinden birisi. Tıbbın icabı, gereği neyse sonuna kadar yapılıyor, doktorlarımız gereken değerlendirmeyi yapacaklar" şeklinde konuştu.



Kaynak : İHA