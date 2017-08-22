İzmir fuarında ünlüler geçidi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen Folkart'ın ana sponsoru olduğu 86. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), pazartesi günüde yoğun günlerinden birini yaşadı. Konserler, tiyatro oyunları, müzikaller ve çeşitli etkinliklerle İzmirlilerin yoğun ilgisini çeken İEF, çok farklı etkinliklere ev sahipliği yaptı.



Müzisyen, yazar ve sinemacı Tuna Kiremitçi, Mogambo'da İzmirlilerle buluştu. İzmirliler Müzik yaşamını solo çalışmalarla sürdüren Tuna Kiremitçi'nin şarkıları ile keyifli vakit geçirdi. Nilgün Belgün ve davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak da, İsmet İnönü Kültür Merkezinde izleyicilerle buluştu. İlişkiler Komedisi, seyircilerden tam not aldı. İzleyicilerin bol bol kahkahalar attığı stand-up tadındaki sohbette Aşkım Kapışmak, insan ilişkilerine uzmanlığı açısından yorumlar getirdi.



Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosunda Alice Harikalar Diyarında isimli sirk tiyatrosu izleyicilere yine unutulmaz anlar yaşattı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncularının sahnelediği Hisse-i Şayia Bir Evlilik Komedisi isimli oyun ise 23 Ağustos Çarşamba günü izleyicilerle buluşacağı belirtildi. Zihni Göktay'ın baş rolünde yer aldığı oyunun iki gün sahnede kalacağı kaydedildi.



Fuarda diğer programlarda ise şöyle;



İsmet İnönü Kültür Merkezi saat 20.00- Aşk-ı Memduh, Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu waat 20.45 Alice Harikalar Diyarında, Mogambo Caz Geceleri saat 23.00 Vedat Sakman, 23 Ağustos Çarşamba; İsmet İnönü Kültür Merkezi saat 20.00 Hedwig ve Angry Inch, Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu saat 20.45-Hisse-i Şayia Bir Evlilik Komedisi, Mogambo Caz Geceleri - Saat 23.00-Vedat Sakman. Kaynak : İHA