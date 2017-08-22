USD (Alış - Satış) : 3,44 - 3,45 EURO (Alış - Satış) : 4,14 - 4,15

İstanbul'da kümülonimbus önlemi

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış ile 'kümülonimbus' olarak adlandırılan elektrik yüklü bulutlara karşı önlem alınması nedeniyle Atatürk Havalimanı'na inecek uçaklarda kısa süreli gecikmeler yaşandı.

Yaşam / 22 Ağustos 2017 Salı 13:32
İstanbul'da kümülonimbus önlemi

Şiddetli yağış, sabah saatlerinden itibaren Atatürk Havalimanı'nda da etkili oldu.

Havalimanına inecek uçaklar arasındaki mesafe, yaklaşma sırasında sıkıntı yaşanmaması için artırıldı. Bu nedenle inen uçaklarda kısa süreli gecikmeler meydana geldi.

Bazı pilotlar, 'kümülonimbus (CB)' adlandırılan elektrik yüklü bulutlardan etkilenmemek için uçağa havada bir süre tur attırdı.

Kuledeki görevliler, iniş ve kalkışları düzenlemek için yoğun mesai harcarken, aprondaki sensörlü aydınlatma sistemlerinin havanın kapalı olması nedeniyle çalıştığı gözlendi.

Havalimanı apronunda çalışan personelin şiddetli yağıştan etkilenmemek için yağmurluklarını giydiği ve üstü kapalı bölümlerde gittiği görüldü.






Kaynak : AA

Atatürk Havalimanı Şiddetli Yağış


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı